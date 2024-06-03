Van Kalesi'nde fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü - Son Dakika
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Van Kalesi'nde fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Tarihi Van Kalesi'ne çıkarak fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki H.S., dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 21:06
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Van Kalesi'nde fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü

VAN - Tarihi Van Kalesi'ne çıkarak fotoğraf çekilmek isterken yüksekten düşerek yaralanan 14 yaşındaki H.S., isimli kız çocuğu kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Olay, İpekyolu ilçesindeki Van Kalesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki H.S., arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için tarihi kaleye çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen H.S., için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay bölgesine kısa sürede ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Sedyeye alınan H.S.'yi zorlu alanda ambulansa ulaştırıldı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun, bel bölgesinde yaralandığı tespit edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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