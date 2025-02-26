Vefat Eden Adamın Evinden 2 Kamyon Atık Malzeme Çıktı - Son Dakika
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Vefat Eden Adamın Evinden 2 Kamyon Atık Malzeme Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, vefat eden bir vatandaşın evinde apartman sakinlerinin şikayeti üzerine, 2 kamyon atık ve çöp temizlendi. Eve giren belediye ekipleri, kötü kokuların gelmesinin ardından temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

26.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:28
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Vefat eden adamın evinden 2 kamyon atık malzeme çıktı

Ölmeden önce biriktirdiği atıklar apartman sakinlerinin şikayetiyle öldükten sonra boşaltıldı

ANTALYA - Antalya'da yakın zamanda vefat eden bir vatandaşın daha önceden evinde biriktirdiği atıklar apartman sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daireden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir çöp evi temizledi. Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2416 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında oturan ve yakın zamanda yine apartman sakinlerinin müracaatı ile huzurevine yerleştirilen Uğur Bağcı isminde emekli bir öğretmene ait olduğu öğrenilen dairede bulunan çöp ve atık malzemeler belediye ekiplerince temizlendi. Ev sahibinin yakın zamanda hayatını kaybetmesi ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin başvurusu ile yaklaşık 2 kamyon atık malzeme çıkan evde Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

2 kamyon çöp çıkarıldı

Daire içerisinde ev sahibinin daha önceden topladığı atık ve çöp malzemeler bulunduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Murat Duran, "Burada bir amcamız vardı. Huzurevine yerleştirmiştik. Ama vefat etti, belediyemizin desteğiyle çöp evi boşaltıyoruz. İçerisi çok kötü, herşey var evin içinde. Zabıta ve diğer birimlerden ekipler ile evi temizletiyoruz. Öncesinde çevreden eşya topluyordu. Her şey var evin içinde, çöplerden toplanmış, evin içine doldurulmuş" dedi. Apartman sakinlerinden Kamile Çetin isimli vatandaş ise, "20 yıldır burada otuyorum. Uğur amca hastalanmış, elden ayaktan iyice düşmüştü. Evi temizleyemiyordu. Gerekli yerlere başvurarak belediyenin de desteği ile Uğur beyi huzurevine yerleştirmiştik. Tam her şey yoluna girdi derken Uğur bey vefat etti. Evi çöp içerisinde kaldı. Şimdi de evi temizlettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Antalya, Çevre, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vefat Eden Adamın Evinden 2 Kamyon Atık Malzeme Çıktı - Son Dakika

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