Venezuela'daki Depremde Can Kaybı 2.954'e Yükseldi

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı şiddetli sarsıntılar nedeniyle yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e, yaralananların sayısının ise 16 bin 592'ye yükseldiğini açıkladı. Büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında 942 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.

39 saniye arayla art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler La Guaira eyaleti başta olmak üzere ülkenin çeşitli kesimlerinde ciddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu. Birçok binanın çökmesiyle sokaklar enkaz yığınına dönmüş, altyapıda büyük çaplı yıkım meydana gelmişti. - KARAKAS