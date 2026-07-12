Venezuela'daki Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi

12.07.2026 23:24
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 4.490, yaralı sayısı 16.740.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybının 4 bin 490'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem felaketinde can kaybının 4 bin 490'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 24 Haziran'da büyük yıkıma neden olan depremlerde 16 bin 740 kişinin yaralandığı belirtilmiş, yerel ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 17 bin 907 kişi evsiz kalırken, depremlerden etkilenenlere yönelik konut dağıtımına gelecek hafta başlanacağı bildirilmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in yakın zamanda ilk 200 konutu depremzedelere tahsis etmesi bekleniyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremde Can Kaybı 4.490'a Yükseldi - Son Dakika

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