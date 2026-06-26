Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3.360 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3.360 Yaralı

26.06.2026 21:55
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Venezuela'da gerçekleşen depremlerde can kaybı 920'ye, yaralı sayısı ise 3.360'a yükseldi.

Venezuela'da meydana gelen depremlerde can kaybının 920'ye, yaralı sayısının 3 bin 360'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuelalı yetkililer, ülkede meydana gelen depremlerdeki can kaybının arttığını bildirdi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten yetkililer, art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, arama-kurtarma çalışmalarında kritik saatlere girildiğini belirtti. Yardım kuruluşları, enkaz altındaki kişilerin kurtarılmasında ilk 48 ila 72 saatin hayati önem taşıdığını, ancak su ve gıdaya erişimin bulunması halinde bu sürenin uzayabileceğini ifade etti.

Çeşitli kaynaklar, uluslararası yardım çalışmalarının çalışmaların hız kazandığını, dünyanın çeşitli ülkelerinden 20'den fazla kurtarma ekibinin kısa süre içinde ülkeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu depremler, 24 Haziran'da yerel saatle 18.05 sıralarında meydana gelmişti. Venezuela'nın Türkiye'den 7 saat geride olduğu biliniyor.

Türkiye'den AFAD ekipleri yola çıkmıştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'ya yardım ulaştırılması amacıyla Türkiye'nin de hareket geçtiğini bildirmişti. Pehlivan, "Bugün itibariyle uçak yola çıktı. A-400M tipinde kargo uçağı. İçinde bizim AFAD ekipleri var, 38 AFAD personeli var. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE ve diğer sağlık hizmetlerini yürütecek olan bir ekip var. Kızılay'dan bir ekip var. AFAD'ın hem kurtarma hem insani yardım çalışmaları yapacak ekibi var. Toplam 46 kişi bugün itibariyle yola çıktı. Tabii ekip ekipmanlarıyla birlikte çıktılar. Arama kurtarma araçları da uçağa konuldu. Orada başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere ki akut dönemde buna çok ihtiyaç var, yerine getirecekler. Bugüne kadar 84 ülkeyle insani yardım konularında çalışmalar yaptık. Dünyanın neresinde bir mağduriyet varsa oraya hem ekiplerimizi hem insani yardımları gönderiyoruz. En son Venezuela'da yaşandı ve oraya ekiplerimiz gitti. Bundan sonra da orayla irtibat halinde neye ihtiyaç varsa onu öğrenip ki biliyoruz temel ihtiyaçları ama öncelik, tabii ki arama-kurtarma. Depremde etkilenen insanların enkaz altından çıkarılması konusu" demişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremler: 920 Ölü, 3.360 Yaralı - Son Dakika

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