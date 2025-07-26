Veysi Aktaş'ın Tahliyesi Açıklığa Kavuştu

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi hükümlü Veysi Aktaş'ın, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğünü, herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını açıkladı.

CTE Genel Müdürlüğünden, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bölücü terör örgütü PKK üyesi hükümlü Veysi Aktaş'ın, koşullu salıverilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş, 11 Mayıs 1994 tarihinde ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 17 Mart 2015 tarihinde İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmiştir. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan koşullu salıverilme süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir. Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir" denildi. - ANKARA