Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti.
Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Döner ustası evinde asılı halde ölü bulundu
