Döner ustası evinde asılı halde ölü bulundu

07.09.2025 15:02
Samsun'da 55 yaşındaki döner ustası, yakınları tarafından evinde asılı halde ölü bulundu. Döner ustasının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kuruma gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, samsun, Sağlık, Otopsi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
