Vezirköprü\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla attığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Sinop kara yolu Adatepe Mahallesi Pancar Kantarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin K. yönetimindeki 65 AAF 151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Saadettin K. ile araçta bulunan Şengül K., Refik Y., Yasin Efe K. ve Muhammed Emir K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.