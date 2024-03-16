Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde vidanjör ile kafa kafaya çarpışarak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Uzunalan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen vidanjör ile Nilüfer K. Kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Vidanjör ile otomobil çarpıştı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen kazalarda, devrilen ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda diğer sürücülerde maddi hasar oluştu.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda, 18 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki reklam ve pazarlama uzmanı Ukraynalı Mishel Lazerenko, bisikletini çalan hırsızları iz sürerek polise teslim etti. Lazerenko, çalınan bisikletini ikinci el eşya platformunda buldu ve satıcıyla iletişime geçerek polis ekipleriyle birlikte hırsızların bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında çok sayıda çalıntı bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.
Beylikdüzü'nde bir şahsa alacak verecek meselesi nedeniyle motosikletli bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıs yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun ayrıca Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat ilçesi açıklarında alabora olan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 2'nci günde, en kısa zamanda sonuç almayı ümit ettiklerini belirtti. Devletin tüm imkanları arama kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali Aktaş, arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durumu ve yapılacak faaliyetleri değerlendirdi.
Bursa merkezli yapılan operasyonda, polis tarafından takip edilen kaçak ürün dolu kamyon durduruldu ve milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli ise İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.
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