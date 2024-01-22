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Vietnam'da 105 Kilo Uyuşturucu Kaçakçılığından 9 Sanık İdama Mahkum Edildi - Son Dakika
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Vietnam'da 105 Kilo Uyuşturucu Kaçakçılığından 9 Sanık İdama Mahkum Edildi

Vietnam'da son yılların en büyük uyuşturucu kaçakçılığına karışan 9 sanık, Laos'tan getirdikleri 105 kilogram metamfetamin ve eroin ile suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Vietnam'ın sert narkotik yasaları gereği, en az 100 gram uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunanlar ölüm cezasına çarptırılıyor.

Vietnam\'da 105 Kilo Uyuşturucu Kaçakçılığından 9 Sanık İdama Mahkum Edildi
22.01.2024 - 12:53,
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Vietnam'da 105 kilo metamfetamin ve eroin kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunan 9 sanık, idama mahkum edildi.

Güney Asya ülkesi Vietnam'da son yıllardaki en büyük uyuşturucu kaçakçılığına karışan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Laos'tan Vietnam'a 105 kilogram metamfetamin ve eroin getiren 9 kişi uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Dünyanın en sert narkotik yasalarına sahip ülkelerden biri olan Vietnam'da en az 100 gram eroin, metamfetamin, kokain veya amfetamin kaçakçılığından suçlu bulunanlar ölüm cezasına çarptırılıyor. 2020 yılında 216 kilogram uyuşturucu taşımak ve bunun bir kısmını Güney Kore'ye götürmekle suçlanan 18 kişi idama mahkum edilmişti. - HANOİ

Kaynak: İHA
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Güney Asya, Vietnam, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vietnam'da 105 Kilo Uyuşturucu Kaçakçılığından 9 Sanık İdama Mahkum Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vietnam'da 105 Kilo Uyuşturucu Kaçakçılığından 9 Sanık İdama Mahkum Edildi - Son Dakika
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