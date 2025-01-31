Vinç Nizamiyeye Çarptı

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Samsun'un Bafra ilçesinde konteyner taşıyan bir vinç, sanayi nizamiyesine takıldı.

Bafra Kızılırmak Sanayi Sitesi girişinde, konteyner taşıyan bir vincin geçişi sırasında kaza meydana geldi. Konteyner taşıyan bir vinç, geçiş sırasında nizamiyeye çarparak zarar verdi. Nizamiyenin üst kısmının büyük zarar gördüğü kaza, maddi hasarla atlatıldı. Olay anında sanayi sitesi çevresindeki vatandaşlar ve çalışanlar kısa süreli panik yaşadı. - SAMSUN