Viranşehir\'de Tur Otobüsü Yangını

17.05.2026 17:35
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tur otobüsü park halindeyken alev aldı, itfaiye müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesindeki Eyüpnebi Makamını ziyarete gidenlerin içerisinde olduğu tur otobüsü, park halindeyken alev aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Hazreti Eyüp'ün mezarımın yer aldığı Eyyüpnebi Türbesi ile Hazreti Rahime ve Hazreti İlyas makamlarını ziyaret etmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş bölgede yoğunluk oluşturdu. Ziyaretlerin sürdüğü saatlerde park halindeki bir tur otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında bölgede çok sayıda araç ve ziyaretçi olduğu gözlendi. Yangına yapılan hızlı müdahale, muhtemel bir facianın önüne geçti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

