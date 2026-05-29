Kırklareli\'nde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 CLD 894 plakalı otomobil ile 16 BTZ 57 plakalı otomobil, Kırklareli'nin vize ilçesi Çoban Çeşme mevkiinde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve Vize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, 06 plakalı araçta bulunan hamile bir kadın, araç içerisinden Vize itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ