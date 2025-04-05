Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı - Son Dakika
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Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı

Volkan Konak\'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Konak ile son kez aynı sahneyi paylaşan müzisyen Selim Bölükbaşı, ''Nasıl bilebilirdim başımı okşayıp yanımdan gidişinin bir veda ediş olduğunu'' yazarak yaşadığı hüznü paylaştı.

05.04.2025 13:43
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"Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.Sanatçının beklenmeyen ölümü sevenlerini ve müzik dünyasını derin üzüntüye boğdu. Konak ile aynı gün sahneyi paylaşan Selim Bölükbaşı, yaşadığı üzücü olayın ardından hislerini paylaştı.

"BEYNİM UYUŞTU, KALBİM SIKIŞTI"

Bölükbaşı, duygularını şöyle dile getirdi, "Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya?

Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı

Tabiki ASLA!!!" "İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretininin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben…

Nasıl sığdırayım buraya? Nasıl yazayım? Nasıl paylaşayım? Var mı tarif edecek kimse? Hiç bir dil anlatamaz bu acıyı!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Selim Bölükbaşı, Ramazan Bayramı, Volkan Konak, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı - Son Dakika
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