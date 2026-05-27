Washington'da Kimyasal Tank Patladı: 1 Ölü, 9 Yaralı

ABD'de California eyaletinde kimyasal madde içeren bir tankta patlama riski yaşanmasının ardından, Washington eyaletinde de ciddi bir kaza meydana geldi. Nippon Dynawave Packaging tesisinde kimyasal tankın içe çökmsi sonucu patlama meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Cowlitz County Şerif Ofisi ile Nippon tarafından yapılan ortak açıklamada, kağıt hamuru üretiminde kullanılan "beyaz çözelti" (sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren kimyasal çözelti) bulunan tankın yerel saatle yaklaşık 07.15'te patladığı belirtildi.

Tankın başlangıçta yaklaşık 80 bin galon (302.830 litre) içerdiği düşünülürken, yetkililer daha sonra içinde yaklaşık 900 bin galon "beyaz çözelti" bulunduğunu ve hasarlı tankta hala tahminen 90 bin galon madde kaldığını açıkladı. Ayrıca olayın çevre için "doğrudan bir tehdit oluşturmadığı" bildirildi. - WASHINGTON