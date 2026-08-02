Washington’da orman yangını alarmı: 2 bin 300 dönümlük alan yandı - Son Dakika
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Washington’da orman yangını alarmı: 2 bin 300 dönümlük alan yandı

Washington’da orman yangını alarmı: 2 bin 300 dönümlük alan yandı
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ABD’nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı.

Yaz aylarıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde art arda görülen orman yangınlarına bir yenisi ABD'nin Washington eyaletinde eklendi. Eyaletin Spokane kenti dışında hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 bin 300 dönümlük alan yandı. Vali Bob Ferguson, eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan etti. Şu ana kadar yangınlarla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya can kaybının bildirilmediği öğrenildi. Yangınlar nedeniyle eyalette yaklaşık 60 bin kişi elektriksiz kaldı.

"Yaz mevsiminin başından bu yana yaklaşık 450 bin dönümlük alan yandı"

Washington Eyalet Ormancısı George Geissler, 3 bin dönümlük alanda etkili olan ve 4 bin yapıyı tehdit eden Old Trails Yangını ile mücadelenin sürdüğünü bildirirken; Kamu Arazileri Komiseri Dave Upthegrove, eyalet genelinde çok sayıda yangınla yaklaşık 4 bin görevlinin mücadele ettiğini söyledi. Upthegrove, yaz mevsiminin başından bu yana Washington eyaletinde yaklaşık 450 bin dönüm alanın yandığını aktararak, "Bu normal değil. Washington eyaletinin her yerinde alevlerin şiddetle yayıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Tahliye sayısı artabilir"

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, su arıtma tesisleri, atıktan enerji üretim tesisi ve Gaziler İşleri Bakanlığı hastanesi dahil olmak üzere kentteki bazı büyük tesislerin tahliye edildiğini söyledi. Brown, 200 evin tahliye edildiği yönündeki açıklamalara ilişkin, "Bunlar kentin geniş bölgeleri, bu yüzden sayının bundan daha fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Orman Yangını, Washington, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Washington’da orman yangını alarmı: 2 bin 300 dönümlük alan yandı - Son Dakika

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