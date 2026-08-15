West Midlands'ta Yangın: 19 Ev Yıkıldı - Son Dakika
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West Midlands'ta Yangın: 19 Ev Yıkıldı

West Midlands\'ta Yangın: 19 Ev Yıkıldı
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İngiltere'nin Stourbridge kasabasında çıkan yangında 19 ev tamamen yok oldu, 18 evde hasar var.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde otluk ve ormanlık alanda başlayan yangının sıçradığı 19 ev tamamen yıkıldı, 18 evde ise hasar meydana geldi.

İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kasabasındaki golf sahası yakınlarında otluk ve ormanlık perşeme günü çıkarak evlere sıçrayan yangın sürüyor. Yangında şu ana kadar 19 ev tamamen yıkıldı, 18 ev ise hasar gördü. Batı Midlands İtfaiye Servisi Sorumlusu Simon Tuhill, Stourbridge yangınının, itfaiyenin bugüne kadar karşılaştığı en önemli olaylardan biri olduğunu ifade etti. İtfaiyecilerin yangını söndürmek için "son derece yoğun" bir şekilde çalıştığı belirtildi.

"Ülke barut fıçısı gibi"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, dün Stourbridge kasabasına gerçekleştirdiği ziyarette, ülkenin şu anda "bir barut fıçısı" olduğunu belirterek hafta sonunun zor geçebileceğini ifade etmişti. Burnham, "Ülke genelinde 37 yangın devam ediyor, yani sayı daha da artabilir. Bu yüzden lütfen bunu her zaman aklınızda bulundurun" demişti. Burnham, hükümetin gelecekteki orman yangınlarıyla mücadele etmek için yangın söndürme uçakları görevlendireceğini ifade etmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, İngiltere, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa West Midlands'ta Yangın: 19 Ev Yıkıldı - Son Dakika

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