Samsun'da silahla birden fazla kişi ile birlikte konuttan yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin konuttan yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (44), Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan N.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Yağma Suçundan Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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