Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 9 gözaltı yapıldı, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulanırken, belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı bin 630 taşınmaz olduğu ve evinde 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildiği belirlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde, yeni ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarından elde edilen deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 06.30'da Ankara ve Kırıkkale'de ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı, Ömer Hazar, Ayşe Öztürk, Canan Demirkaya, Elif Biçer ve Aliye Demirkaya gözaltına alındı. Ekipler Yahşihan Belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Belediye binasında soruşturmaya konu imar işlemleriyle ilgili belge ve dosyalar incelendi, bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere el konuldu.

2 bin 31 taşınmaz ve 2 lüks araca el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve bağlantılı kişilerin malvarlıkları incelemeye alındı. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı bin 630, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma dosyasında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında işlem yürütülen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının malvarlıklarına da el konuldu. Biçer'in eşi Elif Biçer adına kayıtlı 83, kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122, baldızı Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 ve eşinin teyzesi Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz hakkında el koyma kararı verildi. Ayrıca Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche marka otomobil ile Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz G Serisi lüks cipe de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında el konulan taşınmaz sayısı 2 bin 31'e ulaştı.

Başkan yardımcısının adına bin 630 taşınmaz çıktı

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın malvarlığı oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Yıldıran adına bin 630 taşınmazın kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde, Yıldıran'ın tutuklu bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttüğü ve "kasası" olduğu yönünde iddialar yer aldı. Savcılık, söz konusu taşınmazların malvarlığını korumak ve adli makamların denetiminden uzak tutmak amacıyla Yıldıran adına kaydedilip kaydedilmediğini araştırıyor. Ayrıca Yıldıran'ın Sungur döneminde başlatılan bazı imar işlemlerinin devam ettirilmesinde rol aldığı değerlendiriliyor.

Evinden ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 fişek çıktı

Jandarma ekiplerince Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramada, seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartına el konuldu. Yapılan incelemelerde Yıldıran adına kayıtlı herhangi bir aracın bulunmadığı da tespit edildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve dijital materyallerle ilgili inceleme başlatıldı.

Başkanvekilinin 1 milyon 285 bin liralık para hareketi incelendi

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in mali işlemleri de mercek altına alındı. KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Demirdirek ile soruşturma dosyasında isimleri bulunan Nermin Köstekli, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt arasında toplam 1 milyon 285 bin 139 liralık işlem hacmine ulaşan para hareketleri tespit edildi. Demirdirek hakkında rüşvet aldığı ve soruşturmaya konu yapılanmanın amaçları doğrultusunda hareket ettiği yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Demirdirek'in encümen başkanı sıfatıyla mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen bazı imar işlemlerine imza attığı belirlendi. Şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturmanın daha bulunduğu bildirildi.

Ulaş Biçer'in yakınlarının milyonluk para hareketleri tespit edildi

Soruşturma kapsamında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının banka hesapları ve malvarlıkları da incelendi. Mali analiz raporunda Biçer ile eşi Elif Biçer arasında 72 milyon 153 bin, kayınvalidesi Aliye Demirkaya arasında 10 milyon 683 bin ve baldızı Canan Demirkaya arasında 1 milyon 519 bin 200 liralık işlem hacmine ulaşan para hareketleri tespit edildi. Biçer'in baldızı ve aynı zamanda sekreteri olduğu belirtilen Canan Demirkaya'nın adına kayıtlı 122 taşınmaz ile Porsche marka otomobilin, SGK kayıtları ve gelir durumuyla uyumsuz olduğu değerlendirildi. Benzer şekilde Elif Biçer adına 83, Aliye Demirkaya adına 122 ve Ayşe Öztürk adına 9 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında, söz konusu malvarlıklarının Ulaş Biçer tarafından elde edildiği iddia edilen suç gelirlerinin yakınları üzerine geçirilerek korunması amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanmasına iştirak edip etmediklerine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

7 imar dosyasından 5'i mevzuata aykırı bulundu

Soruşturmanın genişletilmesinde belediyedeki imar uygulamalarına ilişkin bilirkişi raporlarının da etkili olduğu öğrenildi. 7 Ekim tarihli bilirkişi raporunda, belediye tarafından hazırlanan 7 imar uygulaması dosyasından 5'inin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kadastro Müdürlüğünce iade edildiği belirtildi.

İncelemelerde 2025/296 sayılı imar dosyasına ait teknik belgelerin belediye arşivinde bulunamadığı, bu belgelerin imha edilmiş veya gizlenmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Ayrıca 2026/319 kayıt numaralı dosyada park alanlarının belediye adına arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı, mükerrer ihdas girişimlerinde bulunulduğu ve kamuya ayrılan bazı alanların usule aykırı şekilde nitelendirildiği tespit edildi.

Bilirkişi raporunda Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı ve belediye çalışanı Ömer Hazar'ın mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen bazı imar işlemlerinde imzalarının bulunduğu belirtildi. Savcılık, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur döneminde başlatılan işlemlerin sonraki süreçte devam ettirilip ettirilmediğini araştırıyor.

Ahmet Kızılçiçek'in finansal bağlantıları araştırılıyor

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Kızılçiçek'in, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un yakın çalışma ekibinde yer aldığı değerlendirildi. KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan mali analiz raporunda, Kızılçiçek'in Yekta Niyazi Yıldırım, Ali Akçelik, Osman Uluyurt ve Memiş Şensoy ile finansal ilişkilerinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketleri soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

İlk operasyonda 16 şüpheli tutuklanmıştı

Yahşihan Belediyesine yönelik ilk büyük operasyon, 24 Eylül'de Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 37 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 4'ü hakkında konutu terk etmeme, 16'sı hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

İlk operasyonun ardından elde edilen yeni ifadeler, mali analizler, bilirkişi raporları ve imar dosyalarındaki tespitler üzerine soruşturma genişletildi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyaller adli incelemeye alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.