Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden insani yardım konvoyuna saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden insani yardım konvoyuna saldırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Erez Sınır Kapısı'nda Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdığını bildirdi. Saldırının ardından konvoy yoluna devam ederek Gazze'ye ulaştı. Ürdün, İsrail'i saldırıdan sorumlu tutarak işgalci bir gücün yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

07.05.2024 22:15
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Erez Sınır Kapısı'nda Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdığını bildirdi.

Yahudi yerleşimciler, bir hafta içinde ikinci kez Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoyuna saldırdı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Qudah, Ürdün'den Gazze Şeridi'ne gitmekte olan insani yardım konvoyunun Erez Sınır Kapısı'nda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını belirterek, konvoyun saldırının ardından yoluna devam ettiğini ve Gazze Şeridi'ne ulaştığını ifade etti. Qudah, "Ürdün, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin saldırısından İsrail'i sorumlu tutmaktadır. Bu, işgalci bir güç olarak yasal yükümlülüklerinin ihlalini teşkil etmektedir" dedi. - AMMAN

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze, Ürdün, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yahudi yerleşimciler Gazze'ye giden insani yardım konvoyuna saldırdı - Son Dakika

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