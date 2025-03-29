Yahyalı'da Park Tartışması Kavgaya Dönüştü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park yüzünden yaşanan tartışmada bir sendikanın Genel Başkan Yardımcısı İ. K.'nin çocukları Yahyalı Bilim ve Sanat Lisesi S. A.'yı darp etti.

Edinilen bilgiye göre bir sendikanın Genel Başkan Yardımcısı İ. K. ile Yahyalı Bilim ve Sanat Lisesi Müdürü S. A. arasında park sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.K.'nin çocuklarının Okul Müdürü S.A.'yı darp ettiği iddia edildi. Olayın ardından S.A.'nın, İ.K.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ