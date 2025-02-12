Yalnız Kadının Kemikleri Bulundu

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İzmir'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi döneminden bu yana herhangi bir irtibat kurmayan üvey oğlu R.Ç.'nin başvurusu sonucu öldüğü ortaya çıkan yaşlı kadının evinde herhangi bir suç durumunun da yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Konak ilçesi Barbaros Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında oturan 80 yaşlarındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından yalnız yaşamaya başladı. Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile pandemi döneminden bu yana görüşmediği öğrenildi. Birkaç yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, R.Ç. ve bir çilingirle birlikte Çoğulu'nun evine gitti.

Kemiklerine rastlanıldı

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride çöp yığınıyla karşılaştı. Daha sonra dairede yapılan inceleme sonucunda; yatak odasındaki yatakta, üzerinde bulunan kıyafetinin bir kısmı çürümüş vaziyette olan Çoğulu'nun kemiklerine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği, cesedinden sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

"Huzur evine yatırıldığını sanıyorduk"

Mahalle sakinlerinden Serkan Önder, "Mahallemizde oturuyordu. Gülşen teyze yaklaşık 6 sene önce yakınları tarafından huzur evine yatırıldı sanıyorduk. Mahalleli en son yaklaşık 7 sene önce görmüş. Hastaydı. Apartmanda çöplerin içinde yaşıyormuş. Hem çatı katı olduğu hem de evde çöpler bulunduğu için kokunun bu sebeplerden dolayı geldiği tahmin ediliyordu. Evin pencereleri de açıkmış. Hiçbir yakını bu kadını merak etmedi mi?" diye konuştu.

"Evinde çöpler vardı, kokudan içeri giremiyorduk"

Gülşen Çoğulu'nun evine yaklaşık 8 sene önce tamirat için gittiğini anlatan komşu esnaflardan Tarık Keskin de "Teyzemiz yaşlı ve rahatsızdı. Lavabosu tıkanıyordu, ben de açmak için evine gidiyordum. Evinde çöpler vardı. Kokudan içeri giremiyorduk. Ben teyzeyi birkaç sefer tanıdıklara sordum. Göremiyordum ve dikkatimi çekti. Doğru düzgün dışarıya çıkmazdı. Olayı öğrendiğimde üzüldüm. Tanıdığımız, bildiğimiz bir teyzemizdi" ifadelerine yer verdi. - İZMİR