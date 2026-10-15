Yalova Çınarcık'ta toprak çökmesi sonrası 5 katlı binadan 20 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Yalova Çınarcık'ta toprak çökmesi sonrası 5 katlı binadan 20 kişi tahliye edildi

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Yalova Çınarcık\'ta toprak çökmesi sonrası 5 katlı binadan 20 kişi tahliye edildi
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Yalova Çınarcık'taki Teşvikiye beldesinde sağanağın etkisiyle 5 katlı binanın bahçesinde yaklaşık 3,5 metre derinliğinde toprak çöktü. Binada oturan 20 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken çevre güvenlik şeridiyle kapatıldı, inceleme yapılması bekleniyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde, 5 katlı binanın bahçesinde meydana gelen toprak çökmesi nedeniyle apartmanda yaşayan 20 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Teşvikiye beldesi Karşıyaka Mahallesi, Çapana Caddesi üzerindeki arıtma tesisi yanında bulunan Royal Sarıevler Sitesi'ndeki bir binanın bahçesinde toprak yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çöktü. Yanında dere geçen binada yaşayan vatandaşlar olay sonrası tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Binanın çevresi güvenlik şeritleriyle kapatılırken, olayla ilgili inceleme yapılması bekleniyor. 16 daireli binada 6 dairede vatandaşların ikamet ettiği öğrenildi.

20 kişinin tahliye edildiği binanın sakinlerinden Hakan Öner, sabah saat 05.00 sıralarında evin yanındaki bahçede çökme yaşandığını belirterek, "Bahçenin altından boru geçiyordu, tahliye borusu var. İçten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı. Binayı boşalttırdılar. Binaya giriş yasak dediler, bekliyoruz. Bu binada 16 daire var, 6 dairede insanlar yaşıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova Çınarcık'ta toprak çökmesi sonrası 5 katlı binadan 20 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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