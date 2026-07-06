Yalova'da 12 Yaşındaki Kerem'in Ölümüne 5 Yıl Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da 12 Yaşındaki Kerem'in Ölümüne 5 Yıl Cezası

06.07.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Kerem Karakaya'nın ölümüyle ilgili sanığa 5 yıl hapis cezası verildi, aile tepki gösterdi.

Yalova'da 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada sanık, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığa verilen ceza, Kerem'in ailesinin tepkisine neden oldu.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya (12), sabah saat 08.30 sıralarında okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeğiyle oynayan F.B. arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, iki kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten öldürme şüphesinin bulunması nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise, hazırladığı iddianamede S.B.'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi, mahkeme 5 yıl verdi

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.B., Trabzon'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delillere göre ateş eden kişinin F.B. değil annesi S.B. olduğunu, sanığın olay günü tam olarak tespit edilemeyen bir saatte evlerine gelen Kerem Karakaya'yı adli emanette bulunan tüfekle ateş ederek öldürdüğünü ileri sürdü. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık S.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek, olay sırasında evde uyuduğunu söyledi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Karara tepki

Kararın ardından açıklama yapan avukat Şermin Tankut, "Maktul Kerem Karakaya'nın duruşmasında beklemediğimiz bir gelişme oldu. Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken, mahkeme S.B.'nin Kerem Karakaya'yı öldürdüğünü kabul etti ancak taksirle olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verdi. Bu kararı istinafa taşıyacağız. 8 yıl sonra taksirle öldürmek ne demek? Nasıl bir karar bu? Bunu sorgulayacağız. Sonuna kadar da gideceğiz. Aile perişan" dedi.

Anne Rahime Karakaya ise, "9 senedir çocuğumun katili için bugünü bekliyordum. Beni 9 sene daha bekletecekler. Çocuğumun mezarına utanıyorum gitmeye. Nerede bu adalet? Nerede bu hak? Nerede bu hukuk? 12 yaşındaki çocuğu öldürüyorlar" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 12 Yaşındaki Kerem'in Ölümüne 5 Yıl Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
’Hey gidi Karadeniz’ türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu 'Hey gidi Karadeniz' türküsü paylaşımı yaptıktan sonra girdiği denizde kayboldu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
21:22
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 22:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da 12 Yaşındaki Kerem'in Ölümüne 5 Yıl Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.