Yalova'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Yalova'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Yalova'nın Dere Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda binanın çatı katında bulunan 2 dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

29.07.2024 18:45
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2 katlı binanın çatı katında yangın

YALOVA - Yalova'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Vatan Caddesi Kocaçayır Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında binanın çatı katında bulunan 2 dairede maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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