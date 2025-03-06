Yalova'da Ahşap Üretim Tesisinde Yangın

Yalova'da ahşap ürün üretim tesisinde korkutan yangın
YALOVA - Yalova'da ahşap ürünleri üreten tesiste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri üretim tesisinde CNC'den kesilen MDF tozu kıvılcımla beraber toz emme makinesine çekildi. Makine birden alevlere teslim oldu. Yangına ilk olarak firma çalışanları müdahale etti. Daha sonra ise bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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