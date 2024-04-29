Yalova'da çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü - Son Dakika
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Yalova'da çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

Yalova\'da çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

29.04.2024 23:49  Güncelleme: 23:55
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Yalova'da binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarında bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangına Esenköy Belediyesi'nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede 4 apartman dairesine yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Bölgeye 112 acil servis ekipleri de yönlendirildi.

Öte yandan yangın sonrasında bölgeye AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de giderek bilgi aldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü - Son Dakika

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