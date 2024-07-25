Yalova'da Denizde Ölen Yaşlı Adam - Son Dakika
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Yalova'da Denizde Ölen Yaşlı Adam

Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize girdikten sonra sahildeki şemsiyesinin altında dinlenen yaşlı adam uzun süre hareketsiz kalınca öldüğü ortaya çıktı. Sadullah Çelebi (74), denizden çıktıktan sonra kumsalda bulunan şemsiyesinin altında uzanarak dinlenmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

25.07.2024 20:08
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize girdikten sonra sahildeki şemsiyesinin altında dinlenen yaşlı adam uzun süre hareketsiz kalınca öldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tavşantepe Petek 87 Sitesi plajı yakınlarında evi bulunan Sadullah Çelebi (74), serinlemek için denize girdi. Yaşlı adam denizden çıktıktan sonra kumsalda bulunan şemsiyesinin altında uzanarak dinlenmeye başladı. Çevredekiler uzun süre hareketsiz kalan yaşlı adamı fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için Armutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Denizde Ölen Yaşlı Adam - Son Dakika

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