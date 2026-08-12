Yalova'da eğitim uçağı düştü
Yalova'da düşen eğitim uçağının pilotu fırlatma koltuğunu açtı, vali olay yerine gidiyor.
Yalova'da eğitim uçağının düştüğü, pilotun fırlatma koltuğunu açtığı bildirildi.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerine geçiyor. Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü
Kaynak: İHA
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