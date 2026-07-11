Yalova'da Elektrik Kazasında Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da Elektrik Kazasında Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Yalova\'da Elektrik Kazasında Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
11.07.2026 18:21
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Yalova'daki iş yerinde elektrik akımına kapılan baba ve oğlu, Kocaeli'de toprağa verildi.

Yalova'daki iş yerlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli'de toprağa verildi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi.

Olay, dün Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğluna son görev

Tamamlanan işlemler sonrası baba ve oğlun cenazeleri ailesine bugün teslim edildi. Emekli itfaiye personeli olduğu öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur için Karamürsel İlçesi Kavak Gazenfer Bilge Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Yalova, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Elektrik Kazasında Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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