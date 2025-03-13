Yalova\'da Emniyet Kemeriyle Motosiklet Çekildi

Yalova'da hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemeri ile motosiklet çeken vatandaşlar herkesin şaşkın bakışları içinde yolculuk etti.

Kirazlı Sanayi Sitesi içindeki yolda bir motorun emniyet kemeriyle çekildiğini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Bu anaları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın yolcu koltuğunda uzatılan emniyet kemerini tuttuğu görülüyor. - YALOVA