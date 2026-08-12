Yalova\'da F-16 Uçağı Düşmesi: Pilot Sağ Kurtuldu

Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının düşmesiyle ilgili Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta, "Tek taraflı kaza, can kaybı yok" dedi.

Olay, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Beldesi yakınlarındaki 18. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında yaşandı. Saat 15.02'de bir F-16 uçağı alçaldığı esnada kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Vali Usta, "Öncelikle Yalova'mıza ve milletimize büyük geçmiş olsun diyorum. Bugün saat 15.00 civarında bir F-16 uçağımız, eğitim uçuşu esnasında Çiftlikköy sınırları içerisindeki 18. Ana Üs Komutanlığımız yerleşkesinin hemen yanında maalesef kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun, pilotumuz bu kazadan sağ salim kurtuldu. Uçağın düştüğü bölgede herhangi bir sivil veya askeri personelimizde de can kaybı olmadı. Olayın ardından başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaştı. Herhangi bir yangın tehlikesi oluşmadan ve çevreye zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve gerekli tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalarına başladı. En kısa zamanda çalışmaların sonuçlandırılarak gerekli açıklamaların yapılacağını düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi pilotumuzun sağ salim kurtulması ve uçağın düştüğü bölgede sivil veya askeri herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması bizim için sevindirici. Allah milletimizi bir daha bu tür kazalardan korusun diye dua ediyoruz. Tek taraflı bir kaza. Herhangi bir çarpışma söz konusu değil. Uçağımız eğitim uçuşu esnasında muhtemelen teknik bir sıkıntı yaşadı. Bunun kesin nedenini kaza kırım ekibinin yapacağı çalışmalar ortaya çıkaracaktır. Herhangi bir çarpışma yok. Bazı yerlerde iki uçağın çarpıştığı şeklinde yansıtıldı ancak böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Eskişehir'den havalandı, neticede bizim bu yerleşkemizde gerek Hava Harp Okulu adaylarımız gerekse Hava Harp Okulu öğrencilerimiz var. Eğitim ve onları özendirmek amacıyla zaman zaman Eskişehir'den veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu olay da o uçuş esnasında gerçekleşti" açıklamalarını yaptı.