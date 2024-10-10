Yalova'da Feci Kaza: Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yalova'da Feci Kaza: Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Yalova'da, 14 yaşındaki İbrahim H.'nin otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı ve bir hafta süren yoğun bakım tedavisinin ardından beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. 3 Ekim 2024 tarihinde yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

10.10.2024 21:02
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Yalova'da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

YALOVA - Yalova'da, otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Yaşanan feci kazanın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim 2024 tarihinde Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki İbrahim H. otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa bu sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk havalanarak otomobilin üstünden savrulan çocuk yere düştü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.Ö olay sonrasında gözaltına alınmış, sonrasında ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Feci Kaza: Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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