Yalova'da İçme Suyu Hattında Köpüklenme Soruşturmasında İki Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da İçme Suyu Hattında Köpüklenme Soruşturmasında İki Tutuklama

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Yalova'da içme suyu hattındaki köpüklenme olayı sonrası Kurtköy Muhtarı Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer zanlılardan bazıları serbest bırakıldı.

03.02.2025 00:06  Güncelleme: 00:10
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Yalova'da içme suyu hattında "köpüklenme" soruşturmasında: 2 tutuklama

YALOVA - Yalova'da içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayı sonrasında gözaltına alınan Kurtköy Muhtarı Y.T. ve işten çıkartılan eski belediye çalışanı, muhtar azası S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29 Ocak 2025'te akşam saatlerinde Kadıköy- Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı aynı zamanda muhtar azaları olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.K, Ö.B ve N.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Y.T ve S.A ise alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına tehlikeli olan maddelerin tespit edilmesi ve mevcut delil durumları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi uyarınca tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Zanlılar suçlamaları reddederken muhtar Y.T., işten çıkarılan eski belediye çalışanı, aza S.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da İçme Suyu Hattında Köpüklenme Soruşturmasında İki Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da İçme Suyu Hattında Köpüklenme Soruşturmasında İki Tutuklama - Son Dakika
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