Yalova'da İşten Çıkarılan Çalışan İntihar Girişiminden Vazgeçti

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Yalova'da belediye çalışanı işten çıkarılınca çatıya çıktı, işe geri alınınca indi

YALOVA - Yalova'da belediye çalışanı bir kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle şehir merkezindeki 6 katlı belediye binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Belediye başkanı ile görüşüp işe geri alınan şahıs çatıdan inip intihar etmekten vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Önder Kurt, işten çıkarılınca belediye binasının çatısına çıkarak işe geri alınmazsa aşağıya atlayacağı söylemlerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile görüşüp işe geri alınan Önder Kurt o dakikadan sonda birden bire atlamaktan vazgeçip aşağıya indi.

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri Kurt'un ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.