Yalova'da Kaçak Midye Avına 653 Bin Lira Ceza

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Yalova'da yasadışı midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin lira ceza

YALOVA - Yalova açıklarında 2 tekneyle yasadışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Kaçak avcılıkta kullanılan tekneler ve üzerindeki malzemelere de mülkiyeti kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova Sahil Güvenlik ekipleri, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi ve Yalova Roro Terminali Gümrüklü sahada yasadışı su ürünleri avcılığı tespitine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 2 tekne ile kaçak midye avcılığı yapıldığını belirledi. Teknelerdeki 7 şahsa toplam 653 bin 294 lira idari para cezası uygulandı. Yasadışı midye avcılığında kullanıldığı tespit edilen 2 tekne, üzerindeki makine ve avcılıkta kullanılan dalış tüpü, kompresör seti, dalgıç kıyafeti, regülatör gibi ekipmanlara mülkiyeti kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.

Yasadışı avlanan su ürünleri ise denize geri bırakıldı.