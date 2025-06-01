Yalova\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Ro-Ro Terminali'nde bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen bin 350 paket sigara ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan tırla yasa dışı yollardan yurt dışına sigara çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal girişinde tırı durdurularak arama gerçekleştirdi.

Aramada dorsenin altına gizlenmiş vaziyette bin 350 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA