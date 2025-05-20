Yalova\'da Lise Öğrencisi Otomobilin Altında Kaldı

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, kaldırımdan geçen lise öğrencisine çarptı. Kazada otomobil altında kalan genç kız ağır şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, E.G. adlı kadın yönetimindeki otomobil, yol kenarına park edilirken kaldırıma çıkarak lise öğrencisine çarptı. Yere düşen öğrenci Sena Nur Şahin (18) otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil genç kızın üzerinden çekildi. Daha sonra ise olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA