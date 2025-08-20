Yalova\'da Markette Saldırı: Eski Aşka Kanlı Cevap

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına işyerinde saldıran şüpheli daha sonra olaya müdahale eden vatandaşlardan birini bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. - YALOVA