Yalova\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Akın (58) idaresindeki 77 ACF 753 plakalı motosiklet önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Akın, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden jandarma ekipleri olay yerinde incelemeler gerçekleştirildi. Ardından Akın'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan Osman Akın'ın önceli dönemlerde Esenköy Belediye Meclis üyeliği yaptığı öğrenildi. 3 dönem meclis üyeliği yapan Akın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. - YALOVA