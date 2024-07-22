Yalova'da Motosikletin Arkasında Sürüklenen Valiz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Yalova'da Motosikletin Arkasında Sürüklenen Valiz Şaşkınlık Yarattı

Yalova'da bir motosikletin arka koltuğunda oturan yolcunun eliyle tuttuğu tekerlekli valizi yolda sürüklemesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tehlikeli yolculuk anları ise kent merkezine doğru yol ayrımına girerek son buldu.

22.07.2024 15:08
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Yalova'da kara yolunda bir motosikletin arka koltuğunda oturan yolcunun eliyle tuttuğu tekerlekli valizi yolda sürüklediğini görenler gözlerine inanamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yalova - Bursa kara yolunda Yalova merkez istikametinde seyreden motosiklette sürücünün arkasında oturan yolcu tekerlekli valizi tutarak yolda sürükledi. Ana yolda yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise motosikletin arkasından gelen araçlardaki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet kent merkezine doğru yol ayrımına girerek gözlerden kayboldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Motosikletin Arkasında Sürüklenen Valiz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Motosikletin Arkasında Sürüklenen Valiz Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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