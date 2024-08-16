Yalova'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Yalova'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı

Yalova\'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Sivil ve resmi görevli jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlar da orman yangınlarına karşı hassasiyet gösterip alınan kararlara uymaları gerektiği ifade edildi.

16.08.2024 16:45
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

İl genelindeki ormanlık alanlarda sivil ve resmi görevli jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürüyor. Orman içi yollarda ve yaylalarda ATV, UTV, bisiklet, motosiklet ve benzeri vasıtalar ile faaliyetler sürdürülüyor. Şenlik kır düğünü toplantı ve diğer etkinlikler izne tabi olduğundan vatandaşlar bu konuda uyarılıyor, kurallara uymayan kişiler hakkında ise idari ve adli işlemler gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının arttığı ve orman yangınlarının çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu bugünlerde orman içinde ateş yakmanın yasak olduğu ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet vereceği vatandaşlara anlatılırken ateş yakmalar da jandarma tarafından engelleniyor. Ormanlarda jandarma yangın tespit köpeğiyle de devriye görevi icra ediyor.

Yetkililer, orman alanı içinde ateşli veya ateşsiz her türlü piknik yapmanın yasak olduğunu hatırlattı. Yangın sezonu bitene kadar bu tür faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtilirken vatandaşlar da orman yangınlarına karşı hassasiyet gösterip alınan kararlara uymaları gerektiği ifade edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika

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