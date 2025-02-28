Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza kamerada
YALOVA - Yalova'da viraja hızlı giren otomobilin bariyerlere çarpması sonucu arka tekerleğinin koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Yalova - Bursa kara yolu köprülü kavşak ayrımında kent merkezi istikametine yönlenen otomobil hızlı girdiği virajda kontrolden çıkarak önce yolun sağındaki sonra ise solundaki bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?