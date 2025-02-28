Yalova'da Otomobil Bariyerlere Çarptı

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Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kaza kamerada

YALOVA - Yalova'da viraja hızlı giren otomobilin bariyerlere çarpması sonucu arka tekerleğinin koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Yalova - Bursa kara yolu köprülü kavşak ayrımında kent merkezi istikametine yönlenen otomobil hızlı girdiği virajda kontrolden çıkarak önce yolun sağındaki sonra ise solundaki bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kameralarına anbean yansıdı.