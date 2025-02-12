Yalova'da Pikap Takla Attı: 2 Yaralı

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Yalova'da kontrolden çıkan pikap takla attı: 2 yaralı

YALOVA - Yalova'da kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Çınarcık yolu KYK Yurtları mevkiinde kent merkezi yönünde seyreden 16 JNS 52 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.