Yalova\'da Su Hattındaki Köpüklenme Olayında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Yalova'da içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayında gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte yaklaşık 1 gün süreyle su kesintisine gidilmişti. Köpüklenen sudaki detaylı analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azası olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. - YALOVA