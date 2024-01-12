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Yalova'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yalova'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu

Yalova'da İsmet Acar Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir scooter üzerindeki şüpheli çanta, vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı, herkes rahat bir nefes aldı.

Yalova\'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu
12.01.2024 - 19:13,  Güncelleme: 19:14
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Yalova'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Acar Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kiralama firmasına ait scooter üzerindeki çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ilk incelemesinin ardından güvenlik kameralarından çantayı bir erkek şahsın bıraktığını belirledi. Ardından bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi. Fünye ile patlatılan çantanı boş çıkması herkese derin bir nefes aldırdı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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