Yalova\'da Osmanlı dönemine ait 71 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Osmanlı dönemine ait tarihi ve müzayede eser niteliğinde 71 obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada Osmanlı dönemine ait tarihi ve müzayede eser niteliğinde, mermer şömine saati, bronz şömine saati, 4 bronz şamdan, bronz kadın heykeli, Çin mineli şömine saati, 3 parça pirinç ibrik, 2 fayton feneri, bronz şekerlik, gümüş gelin kemeri, gümüş sigara tabakası, 4 parça mineli hokka takımı, 2 adet gümüş Kur'an-ı Kerim kabı, kaplumbağa kabuğundan yapılmış sigara tabakası, gümüş mineli sigara tabakası, savatlı tabir edilen sigara tabakası, kağıttan yapılmış papya maşa tabaka, at figürlü yeşil renkli biblo, 5 parçadan oluşan pirinç tabak, kılıç, kalem, maşa, 2 adet tavus kuşu biblo, gümüş renkli tas, kadın figürlü yağlı boya kadın portresi, el dokuma kilim, 3 adet gümüş taşlı yüzük, köpek figürlü obje, 5 adet fonograf (taş plak), 2 adet demir okkalı terazi, çan, 2 adet at üzengisi, 20 adet bakır tabak, tas ve tepsi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA