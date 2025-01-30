Yalova\'da Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesinde üzerine iskele düşen tersane işçisi Yusuf Gümüş (23) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan Yusuf Gümüş, üzerine iskele devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Gümüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - YALOVA