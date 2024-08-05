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Yalova'da tırla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikameti Atatürk Bulvarı mevkiinde aynı istikametten giden 41 EP 037 plakalı tır, 34 LR 9052 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. Kamyonette bulunan 2 kişi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında devrilen kamyonetteki boş meyve kasaları yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların kaldırılması ve kasaların toplanmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.