Yalova\'da Tüfekle Ölüm Davası Devam Ediyor

Yalova'da 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı tarafından kazayla tüfekle vurularak öldürüldüğü iddiasıyla ilgili davaya devam edildi.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya (12), sabah saat 08.30'da okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, burada iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B., arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, S.B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan hapsini talep etmişti.

Yalova 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Trabzon ilinden SEGBİS ile katılan sanık S.B'nin kardeşi R.B., silah sesiyle uyanarak dışarı çıktığını ve Kerem Karakaya'yı yerde, yanında tüfekle gördüğünü söyledi. R.B, Kerem'in başının altına bez bıraktığını, ardından ambulansı aradığını anlattı.

Kerem'in annesi Rahime Karakaya ise olaydan 38 dakika sonra R.B'nin kendisini arayıp, "Kerem, F.B. kavga etti. F.B, Kerem'i vurdu" dediğini söyledi. R.B ise bu iddiayı yalanladı.

Ailenin avukatı Şermin Tankut, sanık ve tanık ifadelerin çelişkilerle dolu olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık S.B.'nin tutuklanma talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.

Dava sonrasında avukat Şermin Tankut, yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyetine biz tevzi tahkikat taleplerimizi gönderdik. 9-10 noktada büyük çelişkiler, açıklanmayan olaylar mevcut olduğunu bildirdik. Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti. Hala tutuklamaya karar vermedi. Yakın tarihe duruşma 15 Nisan'da tekrar duruşma olacak. Mahkeme heyetince bir nolu ve iki nolu ara karar gereği adli tıptan raporlar bekleniyor. Yani büyük umudumuz şu ki, artık bütün dosya içerisinde deliller, çelişkiler, vesaire S.B.'yi göstermektedir. İnşallah 15 Nisan'da biz sanığı tutuklu olarak göreceğiz" dedi.

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ise, "Ben çocuğuma katilini istiyorum. Yeter artık karşımıza çıkıyorlar, böyle yalan yanlış konuşuyorlar. 'Bilmiyorum, unutmuşuz.' diyorlar. 7 senedir biz niye bir şey unutmamışız? İşine gelenleri niye unutmuyorlar? Çocuğumun katilini istiyorum" ifadesini kullandı. - YALOVA